На что направят заем в 1,3 млрд долларов от Исламского банка развития

«Но там задача не просто деньги выделить и провести инфраструктуру. Надо посмотреть в целом концепцию работы СЭЗ. Перед нами поставлена задача сделать это в ближайшие пару месяцев. То есть, мы посмотрим модель работы СЭЗ — работает ли она у нас так, как нужно, или нет. В первую очередь там будем развивать предприятия, которые экспортоориентированы, потому что СЭЗ и индустриальные зоны, вы сами понимаете, дают большие преференции для тех инвесторов, которые там работают. В рамках подписанного займа мы ожидаем, что первый транш уже поступит в первом полугодии 2026 года. Плюс нам дали грант дополнительно через “Байтерек” и Фонд развития промышленности на определение новой модели СЭЗ», — сказал он.