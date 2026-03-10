На что направят заем в 1,3 млрд долларов от Исламского банка развития

Министр озвучил, что было подписано соответствующее соглашение.
«Это за все время существования Исламского банка развития самый крупный заем, который они предоставили стране. Президент дал поручение в рамках расширенного заседания посмотреть эффективность наших специальных экономических зон. Понятно, что у нас не хватает инфраструктуры: обеспеченность наших СЭЗ — больше 50%. Эти деньги пойдут на подведение инфраструктуры ко всем 17 СЭЗ, которые есть в нашей стране», — озвучил Ерсайын Нагаспаев.
По его словам, речь идет о железнодорожной инфраструктуре, а также о проведении воды, тепла, света и строительстве автодорог, чтобы полностью закрыть вопросы с подведением инженерных сетей. Он считает, что это поможет привлекать больше инвесторов.
«Но там задача не просто деньги выделить и провести инфраструктуру. Надо посмотреть в целом концепцию работы СЭЗ. Перед нами поставлена задача сделать это в ближайшие пару месяцев. То есть, мы посмотрим модель работы СЭЗ — работает ли она у нас так, как нужно, или нет. В первую очередь там будем развивать предприятия, которые экспортоориентированы, потому что СЭЗ и индустриальные зоны, вы сами понимаете, дают большие преференции для тех инвесторов, которые там работают. В рамках подписанного займа мы ожидаем, что первый транш уже поступит в первом полугодии 2026 года. Плюс нам дали грант дополнительно через “Байтерек” и Фонд развития промышленности на определение новой модели СЭЗ», — сказал он.
