Капремонт девяти энергоблоков проведут в Казахстане

«В текущем году запланированы капитальные ремонты девять энергоблоков, 55 котлов и 51 турбины во всех ключевых регионах страны», — говорится в сообщении во вторник.
Уточняется, что на сегодняшний день ремонтные работы уже ведутся на двух энергоблоках, четырех котлах и двух турбинах.
Сообщается, что на ТЭЦ-2 АО «Астана-Энергия» планируется капитальный ремонт двух котлоагрегатов и одного турбоагрегата. На Степногорской ТЭЦ ремонт охватит два котлоагрегата и два турбоагрегата.
В Актобе на ТЭЦ предусмотрено обновление трех котлоагрегатов и четырех турбоагрегатов, а на электростанции АЗФ ТНК «Казхром» капитальный ремонт запланирован для паровой турбины.
В Алматинском энергоузле на ТЭЦ-1 отремонтируют котлоагрегат и турбоагрегат, на ТЭЦ-2 — котлоагрегат и два турбоагрегата, на ТЭЦ-3 — котлоагрегат и турбоагрегат.
На Атырауской ТЭЦ ремонт затронет три котла и два турбоагрегата. На предприятии Karabatan Utility Solutions запланирован ремонт четырех газовых турбин, при этом работы на одной газовой турбине ГТЭС ТШО уже завершены, еще три турбины предстоит обновить.
В Восточно-Казахстанской области на Усть-Каменогорской ТЭЦ планируется ремонт четырех котлоагрегатов и двух турбин. На Согринской ТЭЦ обновят три котла и одну турбину, а на Риддерской ТЭЦ — котлоагрегат. Кроме того, капитальный ремонт одного турбоагрегата предусмотрен на Бухтарминской ГЭС.
На Жамбылской ГРЭС в план включен ремонт двух энергоблоков, а на ТЭЦ-4 в Таразе запланировано обновление котлоагрегата.
В Карагандинской области капитальный ремонт пройдет на ряде энергообъектов. На Карагандинской ГРЭС в поселке Топар обновят три котла и два турбоагрегата. На ТЭЦ-ПВС АО «Qarmet» ремонт затронет один турбоагрегат, на ТЭЦ-2 того же предприятия — три котла и одну турбину. На Карагандинской ТЭЦ-3 отремонтируют два котла и два турбоагрегата, на Балхашской ТЭЦ — два котла и один турбоагрегат, а на Карагандинской ГРЭС-1 — котлоагрегат и турбоагрегат.
В Костанайской области на Рудненской ТЭЦ АО «ССГПО» капитальный ремонт охватит котел и три турбоагрегата.
В Павлодарской области обновят три энергоблока на Экибастузской ГРЭС-1, два энергоблока на Экибастузской ГРЭС-2 и два энергоблока на электростанции АО «ЕЭК». На Павлодарской ТЭЦ-1 отремонтируют три котла и две турбины, а на ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 — пять котлов и четыре турбоагрегата.
В Мангистауской области на ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 предприятия МАЭК планируется обновление четырех котлоагрегатов и трех турбоагрегатов.
На Петропавловской ТЭЦ-2 капитальный ремонт затронет пять котлоагрегатов и один турбоагрегат.
В Жезказгане на ТЭЦ предусмотрен капитальный ремонт двух котлов, а на Шымкентской ТЭЦ-3 — одного котлоагрегата.
По данным энергетиков, проведение ремонтной кампании направлено на повышение надежности работы электростанций и подготовку энергетических объектов к следующему отопительному сезону.