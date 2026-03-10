Капремонт девяти энергоблоков проведут в Казахстане

В Карагандинской области капитальный ремонт пройдет на ряде энергообъектов. На Карагандинской ГРЭС в поселке Топар обновят три котла и два турбоагрегата. На ТЭЦ-ПВС АО «Qarmet» ремонт затронет один турбоагрегат, на ТЭЦ-2 того же предприятия — три котла и одну турбину. На Карагандинской ТЭЦ-3 отремонтируют два котла и два турбоагрегата, на Балхашской ТЭЦ — два котла и один турбоагрегат, а на Карагандинской ГРЭС-1 — котлоагрегат и турбоагрегат.