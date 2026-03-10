Ричмонд
Казахстан планирует зеркальное повышение утильсбора на авто из России

Астана. 10 марта. КазТАГ — Алена Субботина. Казахстан планирует зеркальное повышение утилизационного сбора на российские автомобили после повышения со стороны соседа, сообщил министр промышленности и строительства РК Ерсайын Нагаспаев.

Источник: КазТАГ

«Приказ еще не подписан. Мы никаких нововведений для российского рынка не делаем, просто зеркалим ситуацию. Мы же все должны заботиться о равном доступе на рынке обеих стран — что мы на российский рынок, что российский рынок к нам. Вы же знаете, в России в разы, в десятки раз подняли утильсбор для наших автомобилей, и с каждым годом там действует прогрессивная шкала до 2029−2030 года сумма утильсбора будет просто нереальной», — сказал Нагаспаев на брифинге в правительстве во вторник.

По словам министра, решение принято, чтобы развивать отечественный автопром. И несмотря на то, что российские автомобили подорожают, по мнению министра, это не окажет большого влияния на рынок.

«Статистика у нас вся есть — не так много автомобилей из России заходит на территорию Казахстана. Поэтому никакого резкого всплеска цен на автомобили не будет. Я отношусь к этому вполне нормально, это рыночный механизм. 3,7%, по-моему, у нас российский импорт был, и я не вижу здесь рисков», — заключил глава минпромстроя.