Казахстан планирует зеркальное повышение утильсбора на авто из России

«Приказ еще не подписан. Мы никаких нововведений для российского рынка не делаем, просто зеркалим ситуацию. Мы же все должны заботиться о равном доступе на рынке обеих стран — что мы на российский рынок, что российский рынок к нам. Вы же знаете, в России в разы, в десятки раз подняли утильсбор для наших автомобилей, и с каждым годом там действует прогрессивная шкала до 2029−2030 года сумма утильсбора будет просто нереальной», — сказал Нагаспаев на брифинге в правительстве во вторник.