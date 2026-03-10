Кому повысят пенсии в марте: в Волгограде назвали суммы и категории

Весна принесет ряду жителей Волгограда и области приятные изменения в кошельках. В региональном парламенте разъяснили, кто из пенсионеров может рассчитывать на пересчет выплат уже в марте. Речь идет о нескольких категориях горожан, для которых фиксированная часть пенсии вырастет автоматически.
В первую очередь прибавку ощутят те, кто в феврале отметил 80-летний юбилей. Для них государство удваивает фиксированную выплату — в 2026 году она составляет 9584 рубля. Таким образом, вместо привычной суммы этим пенсионерам, а также инвалидам I группы, установят выплату в размере 19 169 рублей. Никаких заявлений писать не нужно, перерасчет сделают по документам.
Кроме того, на дополнительные деньги могут рассчитывать пожилые люди, которые содержат нетрудоспособных родственников. Сумма надбавки напрямую зависит от количества иждивенцев. Если на попечении один родной человек, доплатят около 3195 рублей, если двое — сумма вырастет до 6390 рублей.
Максимальную доплату в размере 9585 рублей получат те, у кого на содержании три и более человека. Важно, что эти деньги положены всем: и тем, кто уже ушел на заслуженный отдых, и тем, кто продолжает официально трудиться.
Ранее сообщалось, сколько волгоградок оформили выплату на первенца.