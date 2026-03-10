В Волгограде строят 0,73 кв.м жилья на человека

Интересно, что в абсолютных величинах больше всего жилья строится в Москве. На начало 2026 года в столице возводится 16,6 миллиона квадратных метров жилья в многоквартирных домах. Второе место в этом году занимает Екатеринбург, который сместил на третье место Краснодар по сравнению с результатами рейтинга прошлого года. На начало 2026 года в Екатеринбурге возводится 5,56 миллиона квадратных метров жилья, а в Краснодаре — 5,54 миллиона квадратных метров жилья.