СМИ: сыновья Трампа вложились в производителя беспилотников на основе украинских технологий

Эрик Трамп также является инвестором израильского производителя БПЛА Xtend, который в прошлом году открыл завод в США. На прошлой неделе Эрик назвал дроны «волной будущего», добавив, что «гордится этой компанией и работой, которую она делает для обеспечения безопасности Америки». В ноябре Xtend объявила, что заключила «многомиллионный контракт с Пентагоном на разработку и поставку модульных ударных беспилотников ближнего действия (OWA) на базе искусственного интеллекта».