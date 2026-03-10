СМИ: сыновья Трампа вложились в производителя беспилотников на основе украинских технологий

Британская газета The Guardian подчеркивает, что беспилотники стали основным приоритетом закупок для Пентагона.
Американская фирма Powerus была основана в 2025 году. Она производит БПЛА большой грузоподъемности, способные перевозить промышленные грузы весом до 675 килограммов. Компания также предлагает услуги по переоборудованию существующих судов с экипажем в дистанционно управляемые или полностью автономные суда.
Как поясняет издание, это позволит быстрее наладить производство беспилотников для последующей передачи их американским военным.
В понедельник Powerus назвала двух старших сыновей президента — Эрика и Дональда-младшего — «заметными инвесторами» в свою деятельность, передает американский канал ABC.
Эрик Трамп также является инвестором израильского производителя БПЛА Xtend, который в прошлом году открыл завод в США. На прошлой неделе Эрик назвал дроны «волной будущего», добавив, что «гордится этой компанией и работой, которую она делает для обеспечения безопасности Америки». В ноябре Xtend объявила, что заключила «многомиллионный контракт с Пентагоном на разработку и поставку модульных ударных беспилотников ближнего действия (OWA) на базе искусственного интеллекта».
Как правило, президенты США передают свои финансовые интересы в слепой траст, которым управляет независимая третья сторона. Трамп же решил передать контроль над своим бизнесом на время второго президентства своим взрослым сыновьям. Это, по мнению экспертов по этике, является недостаточной защитой от потенциальных конфликтов интересов.