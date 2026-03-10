Пермский производитель ракетных двигателей выплатит долг в сумме 41,9 млн рублей

Конфликт между ПАО «РКК “Энергия” им. С. П. Королёва» и пермским производителем ракетных двигателей АО «Протон ПМ» возник из-за задолженности по договору, подписанному в начале 2023 года. РКК «Энергия» обратилась в суд с требованием взыскать 54,6 млн рублей, однако 6 марта 2026 года суд вынес решение о частичном удовлетворении иска. Согласно исполнительному листу, АО «Протон ПМ» обязано выплатить 34,6 млн рублей основного долга, 6,5 млн рублей неустойки и 780,7 тысяч рублей госпошлины.