В Березниках направят почти 146 млн рублей на капитальный ремонт школы

Работы должны начаться в апреле и завершиться к декабрю текущего года.

Источник: Комсомольская правда

В Березниках планируют провести капитальный ремонт средней школы № 3 с углубленным изучением отдельных предметов. На эти цели выделено 145,9 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте государственных закупок.

Подрядной организации предстоит выполнить масштабное обновление здания.

Согласно технической документации, в школе заменят систему отопления, обновят электрические сети, проведут ремонт кровли и внутренних помещений. Кроме того, планируется обустроить вентилируемый фасад и привести в порядок стены.

Внутри здания обновят отделку на всех трех этажах. Сама школа размещается в трехэтажном каркасном здании с железобетонными колоннами, а также кирпичными и гипсокартонными перегородками.