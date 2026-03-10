В Березниках направят почти 146 млн рублей на капитальный ремонт школы

В Березниках планируют провести капитальный ремонт средней школы № 3 с углубленным изучением отдельных предметов. На эти цели выделено 145,9 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте государственных закупок.
Подрядной организации предстоит выполнить масштабное обновление здания.
Согласно технической документации, в школе заменят систему отопления, обновят электрические сети, проведут ремонт кровли и внутренних помещений. Кроме того, планируется обустроить вентилируемый фасад и привести в порядок стены.
Внутри здания обновят отделку на всех трех этажах. Сама школа размещается в трехэтажном каркасном здании с железобетонными колоннами, а также кирпичными и гипсокартонными перегородками.