Власти предложили аренду помещений в Минске за ноль рублей

Власти Минска выставили почти три десятка помещений в аренду за ноль рублей.

Источник: Комсомольская правда

Мингорисполком предложил белорусам бесплатную аренду помещений, пишет агентство «Минск-Новости».

Как рассказали в комитете государственного имущества Мингорисполкома, в Минске на 6 марта без оплаты под оформление договора обязательств по созданию рабочих мест можно взять в аренду 26 объектов недвижимости. Каждый месяц перечень таких объектов актуализируют. По функциональному назначению и техническому состоянию все объекты отличаются. Где-то на объектах есть и исправно отопление, электро- и водоснабжение, а в других нужен ремонт.

— В аренду за ноль рублей в основном предлагаются изолированные помещения в подвалах, на первых и вторых этажах жилых домов на территории практически всех районов столицы, — рассказала начальник отдела по использованию госимущества комитета Наталья Кухарчук.

Самый крупный объект в аренду в Минске на данный момент — часть изолированного помещения в подвале жилого дома на улице Ванеева площадью более 316 квадратных метров. А еще бесплатно можно взять в аренду два миниатюрных нежилых помещения по 12 «квадратов» на первых этажах жилого дома на проспекте Независимости и в Первомайском районе.

Полная информация — на сайте Мингорисполкома.

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко сказал провести эксперимент, за которым он будет наблюдать.

