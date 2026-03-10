Власти предложили аренду помещений в Минске за ноль рублей

Как рассказали в комитете государственного имущества Мингорисполкома, в Минске на 6 марта без оплаты под оформление договора обязательств по созданию рабочих мест можно взять в аренду 26 объектов недвижимости. Каждый месяц перечень таких объектов актуализируют. По функциональному назначению и техническому состоянию все объекты отличаются. Где-то на объектах есть и исправно отопление, электро- и водоснабжение, а в других нужен ремонт.