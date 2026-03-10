Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава Нацбанка: ситуация на Ближнем Востоке пока не повлияла на банковские платежи

МИНСК, 10 мар — Sputnik. События на Ближнем Востоке пока не отразились на прохождении банковских платежей, заявил СМИ председатель правления Нацбанка Роман Головченко по итогам доклада президенту страны.

Источник: Национальный банк Беларуси

Журналисты спросили главу Национального банка, появились ли какие-либо проблемы в банковской системе, к примеру, с прохождением банковских платежей в связи с эскалацией на Ближнем Востоке.

«Если вы имеете в виду события последних дней, то они пока никак не влияют и не повлияли», — цитирует БелТА Головченко.

При этом председатель правления НББ отметил, что турбулентность на мировых финансовых рынках никогда не является положительной тенденцией.

«Но, конечно, еще никогда турбулентность на мировых рынках не играла на благо развития и прогресса. Это я могу заявить абсолютно авторитетно», — сказал глава Нацбанка.

Также Головченко отметил, что финансовая система Беларуси чувствует себя неплохо.

«Мы накопили неплохие резервы, активов у банковской системы достаточно», — заявил он.