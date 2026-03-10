Глава Нацбанка: ситуация на Ближнем Востоке пока не повлияла на банковские платежи

Журналисты спросили главу Национального банка, появились ли какие-либо проблемы в банковской системе, к примеру, с прохождением банковских платежей в связи с эскалацией на Ближнем Востоке.
«Если вы имеете в виду события последних дней, то они пока никак не влияют и не повлияли», — цитирует БелТА Головченко.
При этом председатель правления НББ отметил, что турбулентность на мировых финансовых рынках никогда не является положительной тенденцией.
«Но, конечно, еще никогда турбулентность на мировых рынках не играла на благо развития и прогресса. Это я могу заявить абсолютно авторитетно», — сказал глава Нацбанка.
Также Головченко отметил, что финансовая система Беларуси чувствует себя неплохо.
«Мы накопили неплохие резервы, активов у банковской системы достаточно», — заявил он.