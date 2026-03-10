Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил новую функцию для сотрудников Нацбанка. Об этом было сказано во время доклада по вопросам текущей деятельности Нацбанка, сообщила пресс-служба президента.
Так, белорусский лидер заметил, что в Нацбанке много специалистов, разбирающихся не только непосредственно в банковской сфере, но и во многих других областях. Глава государства обратил внимание на то, что специалисты Нацбанка готовы создавать центры обработки данных.
— По крайней мере, контролировать, как этот процесс идет. Ряд других проектов, — подчеркнул он.
Лукашенко добавил, что ему не хотелось бы потерять специалистов Нацбанка, которые задействованы вполсилы. И признался, в каком плане он является жадным человеком.
— Я человек в этом отношении, можно сказать, жадный. Я не хотел бы потерять специалистов Национального банка, которые у нас вполсилы задействованы. И не потому, что они не хотят работать. Они могут, — пояснил лидер республики.
В этом плане Александр Лукашенко упомянул первого зампредседателя правления Нацбанка Александра Егорова, курирующего работу с Никарагуа. А также главу Нацбанка Романа Головченко, имеющего опыт работы с арабским Востоком и обладающего большими компетенциями после работы на посту премьер-министра страны.
— Надо не потерять нам Национальный банк, чтобы в эти непростые времена они помогли нам прежде всего в экономике и финансах, — констатировал белорусский президент.
Также Александр Лукашенко сказал, кто будет решать важные для Беларуси вопросы.
Еще президент Беларуси сказал провести эксперимент, за которым он будет наблюдать.