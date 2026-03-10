Суд Перми оштрафовал совладельца затонувшего танкера за неуплату налогов

Мотовилихинский суд Перми признал Константина Селькова, совладельца «Кама Шиппинг» и «КамаТрансОйл», виновным по делу о сокрытии средств от налоговых органов. Суд назначил ему штраф в размере 230 тысяч рублей, об этом сообщает «РБК-Пермь».
Как сообщает издание, Константин Сельков допустил неуплату налогов в размере 10,9 млн рублей, перечислив имеющиеся денежные средства на счета третьих лиц. Арбитражный суд Прикамья 10 марта 2026 года удовлетворил заявление Селькова о признании его банкротом.
