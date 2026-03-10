В Волгограде залатали «жидким асфальтом» около 7 тысяч кв. м дорог — видео

На дороги Волгограда поставили латки из литой асфальтобетонной смеси. Таким образом с начала года восстановили около семи тысяч квадратных метров дорожного полотна.
Мера эта временная, предупреждают в мэрии — таким образом обеспечивается безаварийный проезд в межсезонье. Основной ремонт начнется, как только позволит погода.
Технология устранения дефектов на городских магистралях с помощью так называемого «жидкого асфальта» дает возможность латать дороги даже в холодный сезон.
«Температура смеси достигает 250 градусов, она мгновенно выпаривает влагу и равномерно заполняет все неровности. Уплотнения катками не требуется благодаря ее высокой текучести», — уточняют в пресс-службе горадминистрации.
Ранее сообщалось, что четыре участка дорожной сети длиною в 10 км приведут в порядок в Волгограде.