Путин обсудил с Пушилиным строительство дороги вокруг Азовского моря

В Азовское кольцо входят как федеральные, так и региональные трассы, в том числе участки трасс М-4 «Дон» и «Таврида», а также Крымский мост. Направление соединит между собой Ростов-на-Дону, Мариуполь, Мелитополь, Джанкой, Симферополь, Феодосию, Керчь, Тамань, Краснодар и Азов. Как отмечали в Росавтодоре, одна из ключевых задач проекта — расширить до четырех полос и реконструировать участки подведомственных трасс в составе кольца, а также построить обходы городов.