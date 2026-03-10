Ричмонд
Путин обсудил с Пушилиным строительство дороги вокруг Азовского моря

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил с главой ДНР Денисом Пушилиным ход строительства Азовского кольца — автомобильной дороги вокруг Азовского моря.

Источник: © РИА Новости

Путин во вторник провел встречу с главой ДНР. Пушилин доложил о ситуации в регионе, в том числе, о дорожном строительстве.

«А кольцо-то вокруг Азовского моря получается?», — уточнил президент.

Пушили отметил, что участок автодороги в ДНР возводится опережающими темпами.

В Азовское кольцо входят как федеральные, так и региональные трассы, в том числе участки трасс М-4 «Дон» и «Таврида», а также Крымский мост. Направление соединит между собой Ростов-на-Дону, Мариуполь, Мелитополь, Джанкой, Симферополь, Феодосию, Керчь, Тамань, Краснодар и Азов. Как отмечали в Росавтодоре, одна из ключевых задач проекта — расширить до четырех полос и реконструировать участки подведомственных трасс в составе кольца, а также построить обходы городов.

