Глава Нацбанка Головченко высказался о ситуации с банковскими платежами

Председатель правления Национального банка Роман Головченко высказался о ситуации с банковскими платежами, передает БелТА.
Так, главу Нацбанка спросили о возникновении каких-либо проблем в банковской системе, в том числе с прохождением платежей, из-за событий на Ближнем Востоке.
— События последних дней, пока никак не влияют. На Беларуси они не отразились, — ответил он.
При этом Головченко заметил, что все же еще никогда турбулентность на мировых рынках не играла на благо развития и прогресса.
Напомним, на прошлой неделе президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с послом Ирана, чтобы обсудить события на Ближнем Востоке.
А еще белорусский лидер предложил новую функцию для сотрудников Нацбанка.
Также глава республики сказал, кто будет решать важные для Беларуси вопросы.