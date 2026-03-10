Ричмонд
Глава Нацбанка Головченко высказался о ситуации с банковскими платежами

Глава Нацбанка сказал о ситуации с банковскими платежами после событий на Ближнем Востоке.

Источник: Комсомольская правда

Председатель правления Национального банка Роман Головченко высказался о ситуации с банковскими платежами, передает БелТА.

Так, главу Нацбанка спросили о возникновении каких-либо проблем в банковской системе, в том числе с прохождением платежей, из-за событий на Ближнем Востоке.

— События последних дней, пока никак не влияют. На Беларуси они не отразились, — ответил он.

При этом Головченко заметил, что все же еще никогда турбулентность на мировых рынках не играла на благо развития и прогресса.

Напомним, на прошлой неделе президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с послом Ирана, чтобы обсудить события на Ближнем Востоке.

А еще белорусский лидер предложил новую функцию для сотрудников Нацбанка.

Также глава республики сказал, кто будет решать важные для Беларуси вопросы.

