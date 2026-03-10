Ричмонд
На юге Волгограда за 350 млн рублей продают ТЦ «Гурман»

Торговый центр «Гурман» в Красноармейском районе Волгограда выставлен на продажу. Собственник 4-этажного.

Торговый центр «Гурман» в Красноармейском районе Волгограда выставлен на продажу. Собственник 4-этажного здания с подземным паркингом оценил этот коммерческий объект в 350 миллионов рублей. Соответствующее предложение опубликовано на популярном сайте объявлений.

Общая площадь торговых площадей составляет 5598, 5 кв.м. Здание имеет собственную электрощитовую, центральное отопление и индивидуальный тепловой узел с пунктом учета тепловой энергии. Также продается и земельный участок площадью 2914 кв.м., который также находится в частной собственности.

Продавец утверждает, что ТЦ успешно функционирует, имеет якорных арендаторов и высокий месячный трафик посетителей.

Напомним, что это уже не первый ТЦ, который продается в Волгограде. В октябре 2025 года в Кировском районе был выставлен на продажу действующий ТЦ «Космос» в Кировском районе. Продавец хотел за объект более 1,3 миллиарда рублей.

Скриншот Яндекс. Карты.

