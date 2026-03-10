Axios: в США назвали тактической ошибкой отказ от сделки с Украиной по БПЛА

Politico со ссылкой на источники сообщало, что США попросили у Украины помощи с перехватом иранских «Шахедов». Иранские дроны смогли поразить американскую базу в Кувейте, где погибли шестеро военнослужащих. Также эти БПЛА наносят значительный ущерб гражданской инфраструктуре на Ближнем Востоке, что побудило некоторые страны Персидского залива также обратиться к Киеву, заявили в издании.