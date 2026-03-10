Землекоп, уборщик, автомеханик: топ высокооплачиваемых вакансий недели

Институт археологии предлагает физически выносливому землекопу зарплату 72−81 тыс. «Под руководством археологов-специалистов лопатой или совком копать и зачищать грунт в шурфе, раскопе или траншее, не выкидывая при этом в отвал артефакты. Иногда черпать воду из шурфа, чтобы было куда дальше копать. На работу ходить шесть дней в неделю, ну или хотя бы пять. Оплата из расчета 3 тыс. руб. за восемь часов. Официальное трудоустройство. Вознаграждение приходит на карту дважды в месяц», — следует из описания вакансии.