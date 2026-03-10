Глава Нацбанка Беларуси сказал про отказ от доллара

Председатель правления Национального банка Роман Головченко сказал про отказ от доллара, сообщила пресс-служба финрегулятора.
Головченко заметил, что сейчас в целом во всем мире наблюдаются проблемы с традиционными финансами и прохождением платежей. Он пояснил, что это выражается, среди прочего, и во все большем отказе от использования долларов США в качестве международного средства платежа.
— Это долгосрочные тенденции, с которыми странам придется жить и работать в течение долгих предстоящих лет, — уверен он.
Головченко предположил, что в целом мировую финансовую систему ждут серьезные изменения. И напомнил об обсуждении в рамках БРИКС и других объединений необходимости создания собственной валюты для расчетов внутри объединения.
— Мы видим определенную дефрагментацию мирового финансового рынка. Нас еще ждет, я думаю, много всяких интересных событий, — рассказал глава Нацбанка.
Говоря непосредственно о Беларуси, Головченко заметил, что значительную долю расчетов во внешней торговле уже осуществляют в валютах стран-союзниц: белорусском и российском рублях, валютах стран ЕАЭС, китайских юанях.
— У нас портфель валютных активов очень диверсифицированный, — заключил председатель правления Нацбанка.
