Глава Нацбанка Беларуси сказал про отказ от доллара

Глава Нацбанка Головченко заявил про серьезные изменения и отказ от доллара.

Источник: Комсомольская правда

Председатель правления Национального банка Роман Головченко сказал про отказ от доллара, сообщила пресс-служба финрегулятора.

Головченко заметил, что сейчас в целом во всем мире наблюдаются проблемы с традиционными финансами и прохождением платежей. Он пояснил, что это выражается, среди прочего, и во все большем отказе от использования долларов США в качестве международного средства платежа.

— Это долгосрочные тенденции, с которыми странам придется жить и работать в течение долгих предстоящих лет, — уверен он.

Головченко предположил, что в целом мировую финансовую систему ждут серьезные изменения. И напомнил об обсуждении в рамках БРИКС и других объединений необходимости создания собственной валюты для расчетов внутри объединения.

— Мы видим определенную дефрагментацию мирового финансового рынка. Нас еще ждет, я думаю, много всяких интересных событий, — рассказал глава Нацбанка.

Говоря непосредственно о Беларуси, Головченко заметил, что значительную долю расчетов во внешней торговле уже осуществляют в валютах стран-союзниц: белорусском и российском рублях, валютах стран ЕАЭС, китайских юанях.

— У нас портфель валютных активов очень диверсифицированный, — заключил председатель правления Нацбанка.

А еще глава Нацбанка Головченко высказался о ситуации с банковскими платежами.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, почему доллар никому уже не нужен.

И мы писали, что власти Беларуси назвали лучшие города и деревни страны.

