УФАС оштрафовало АО «Газпром газораспределение Пермь» на 600 тысяч рублей

Пермское УФАС признало виновным АО «Газпром газораспределение Пермь» и оштрафовало компанию на 600 тысяч рублей за нарушение сроков подключения жилых домов к газоснабжению в Пермском округе. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольной службы.
Жители поселка Горный Пермского округа пожаловались в Пермское УФАС из-за того, что их дома вовремя не подключили к газоснабжению. Установлено, что АО «Газпром газораспределение Пермь» не выполнило обязательства по договорам технологического присоединения в 2025 году. Продление сроков до января 2026 года также не дало результата.
Компания оштрафована Пермским УФАС на 600 тысяч рублей за задержку подключения домов к газу. Как отметили в антимонопольной службе, организации предписано устранить нарушение в течение месяца, она обещает выполнить работы, как только позволят погодные условия.