УФАС оштрафовало АО «Газпром газораспределение Пермь» на 600 тысяч рублей

Жители поселка Горный Пермского округа пожаловались в Пермское УФАС из-за того, что их дома вовремя не подключили к газоснабжению. Установлено, что АО «Газпром газораспределение Пермь» не выполнило обязательства по договорам технологического присоединения в 2025 году. Продление сроков до января 2026 года также не дало результата.