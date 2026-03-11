В Екатеринбурге планируют досрочно построить две школы

Новые школы в Академическом и Солнечном микрорайонах будут вмещать до 1,8 тыс. учеников. В Академическом районе, где функционируют девять школ, обучается около 25 тыс. детей, в Солнечном — две школы, там обучаются 5 тыс. школьников. В связи с высокой потребностью в образовательных местах правительство региона направило запрос в Министерство просвещения РФ с просьбой перераспределить федеральные средства.