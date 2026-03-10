Депутат Нилов: налоговый вычет при покупке квартиры пора увеличить в три раза

Депутаты предложили увеличить максимальный размер налогового вычета на покупку или строительство жилья. Максимальную сумму, с которой можно получить выплаты, предлагают увеличить с двух до шести миллионов рублей.
Депутат Ярослав Нилов стал одним из авторов инициативы. Он объяснил, что установленный предел в 260 тысяч рублей был установлен еще 10 лет назад, с тех пор многое изменилось. Поэтому максимальный предел предлагают увеличить в три раза.
«Если увеличить порог хотя бы в три раза, это позволит получить уже 780 тысяч. Сумма куда более соответствующая ценам на недвижимость», — сказал депутат 360.ru.
Ранее была озвучена инициатива ввести налоговый вычет на покупку детских товаров при рождении ребенка. Речь идет о базовых вещах, таких как коляски, кроватки и мебель, составляют значительную часть семейного бюджета. Расходы по этим статьям лишают семью части средств, необходимых для других нужд, тем самым увеличивая финансовую нагрузку на родителей, пишет Царьград.