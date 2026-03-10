В России есть категории граждан, которым можно не платить взносы на капремонт: кого это касается

В России существуют категории граждан, которые имеют законное право не платить или платить меньше за капитальный ремонт. Речь идет о взносах, которые обязаны вносить все собственники квартир в домах, включенных в специальную региональную программу, однако для льготников предусмотрены послабления. Как сообщил «Газете.Ru» финансист Дмитрий Трепольский, в первую очередь это касается пожилых людей старше 70 и 80 лет.
Специалист объяснил, что чаще всего разногласия по поводу этих платежей появляются у жильцов новостроек. По его словам, в большинстве регионов для таких домов действуют так называемые каникулы, то есть период, когда платить за капремонт не нужно, и длится он обычно от трех до пяти лет. Трепольский добавил, что точные сроки таких послаблений устанавливают местные власти, поэтому жильцам стоит уточнять информацию индивидуально.
Кроме того, эксперт затронул тему того, куда именно уходят деньги собственников. Он отметил, что средства могут либо уходить в общий региональный фонд, либо оставаться на специальном счете конкретного дома. Как подчеркнул Трепольский, второй вариант является более выгодным для жильцов, так как дает им возможность контролировать накопления и сроки проведения работ, но для этого требуется активное участие самих собственников и работа совета дома.
Тему платежей за «коммуналку» также прокомментировал доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко. В беседе с 360.ru он заявил, что сдвиг срока оплаты жилищно-коммунальных услуг на пять дней поможет россиянам избежать накопления долгов и штрафных санкций.
В свою очередь, депутат Сергей Пахомов выразил мнение, что масштабная модернизация жилищно-коммунального хозяйства позволит заморозить рост тарифов на ближайшие пять-семь лет. Депутат пояснил, что парламентарии совместно с правительством уже разработали и передали в кабинет министров план необходимых мероприятий для комплексного обновления коммунальной сферы. Его слова приводит «Царьград».