В России есть категории граждан, которым можно не платить взносы на капремонт: кого это касается

Специалист объяснил, что чаще всего разногласия по поводу этих платежей появляются у жильцов новостроек. По его словам, в большинстве регионов для таких домов действуют так называемые каникулы, то есть период, когда платить за капремонт не нужно, и длится он обычно от трех до пяти лет. Трепольский добавил, что точные сроки таких послаблений устанавливают местные власти, поэтому жильцам стоит уточнять информацию индивидуально.