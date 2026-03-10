Волгоградские застройщики получили 103,9 млрд со счетов эскроу

Динамику движения средств на счетах эскроу проанализировали в волгоградском отделении Банка России. По данным организации, на начало 2026 года в регионе действует 6,6 тыс. активных счетов эскроу. Это меньше на 6,8%, чем годом ранее. В конце 2025 года застройщики активно завершали ранее начатые проекты, в результате большое число счетов эскроу было «раскрыто», а покупатели получили ключи от новых квартир.