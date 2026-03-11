В Башкирии названы главные направления развития инфраструктуры дорог

В частности, в 2025 году на дорогах регионального значения размещены 10 действующих автоматических пунктов весогабаритного контроля, на 56 потенциально аварийных участках автодорог в Уфе, Нефтекамске, Салавате и Октябрьском установлены камеры фотовидеофиксации нарушений ПДД. Завершен четвертый этап внедрения интеллектуальной транспортной системы в Уфимской агломерации: модернизировано еще 8 светофорных объектов, установлено 7 новых дорожных контроллеров, 23 видеодетектора транспорта и 10 радарных детекторов транспортного потока. В 2026 году работа в данном направлении будет продолжена.