В Башкирии названы главные направления развития инфраструктуры дорог

Региональным проектом «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» предусмотрено три ключевых направления: «Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля», «Установка стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения» и «Внедрение интеллектуальной транспортной системы в Уфимской агломерации».
Виктор Жульков рассказал о работе, проводимой по каждому из указанных направлений. По информации минтранса РБ, запланированные на 2025 год показатели были достигнуты.
В частности, в 2025 году на дорогах регионального значения размещены 10 действующих автоматических пунктов весогабаритного контроля, на 56 потенциально аварийных участках автодорог в Уфе, Нефтекамске, Салавате и Октябрьском установлены камеры фотовидеофиксации нарушений ПДД. Завершен четвертый этап внедрения интеллектуальной транспортной системы в Уфимской агломерации: модернизировано еще 8 светофорных объектов, установлено 7 новых дорожных контроллеров, 23 видеодетектора транспорта и 10 радарных детекторов транспортного потока. В 2026 году работа в данном направлении будет продолжена.
Ранее сообщалось, что в Уфе светофоры получают интеллектуальную систему управления.