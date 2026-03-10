На план энергостойкости Киева потребуется свыше $1,3 млрд

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Принятый план энергостойкости украинской столицы обойдется более чем в 60 млрд гривен ($1,3 млрд). Об этом заявил депутат Киевского городского совета Андрей Витренко.
«В целом этот проект стоит свыше 60 млрд гривен. То есть у нас есть приблизительно шестая часть этих денег, которые уже сейчас можно потратить», — сказал он на видео, опубликованном в Telegram-канале украинского издания «Новости. Live».
Витренко подчеркнул, что город работает над привлечением финансирования от западных партнеров, в частности Европейского инвестиционного банка. При этом депутат добавил, что в настоящее время бюджет Киева составляет «больше 106 млрд гривен (примерно $2,4 млрд — прим. ТАСС)».
Ранее Киевский горсовет утвердил план энергостойкости столицы. Накануне мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что для реализации этого плана город нуждается в значительных ресурсах. По его словам, государство задолжало Киеву «по разнице тарифов» 12 млрд гривен (около $273 млн). Кроме того, добавил мэр, у города изъяли 7 млрд гривен (около $160 млн) в 2025 году. Киев, как отметил градоначальник, имеет самую большую систему централизованного теплоснабжения в Европе и перестроить ее в короткое время, а также создать локальные источники тепла без поддержки государства сложно.
Проблемы с электроснабжением в Киеве и области начались с конца 2025 года из-за серьезных повреждений объектов энергетики в столичном регионе и продолжались более месяца. Как следствие, также возникли серьезные проблемы с водоснабжением и отоплением. По словам Кличко, в отдельные периоды мощностей энергоснабжения не хватало даже для обеспечения потребностей критической инфраструктуры. На этом фоне Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что в сложившейся ситуации виноваты власти города, не подготовившие инфраструктуру. В свою очередь Кличко обвиняет власти страны в нехватке финансирования и отсутствии помощи в организации жизнедеятельности мегаполиса.