На план энергостойкости Киева потребуется свыше $1,3 млрд

Проблемы с электроснабжением в Киеве и области начались с конца 2025 года из-за серьезных повреждений объектов энергетики в столичном регионе и продолжались более месяца. Как следствие, также возникли серьезные проблемы с водоснабжением и отоплением. По словам Кличко, в отдельные периоды мощностей энергоснабжения не хватало даже для обеспечения потребностей критической инфраструктуры. На этом фоне Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что в сложившейся ситуации виноваты власти города, не подготовившие инфраструктуру. В свою очередь Кличко обвиняет власти страны в нехватке финансирования и отсутствии помощи в организации жизнедеятельности мегаполиса.