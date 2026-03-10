INA завершила проект модернизации НПЗ на Адриатике стоимостью €700 млн

БЕЛГРАД, 10 марта. /ТАСС/. Хорватская энергетическая компания INA завершила проект модернизации нефтеперерабатывающего завода в адриатическом порту Риека стоимостью около €700 млн. По ее утверждениям, это позволит отказаться от использования российского сырья.
«Это представляет собой крупнейшую единовременную инвестицию в истории INA и одну из крупнейших промышленных инвестиций в современной Хорватии. В производстве больше не будет необходимости импортировать вакуумный газойль, который на европейском рынке в основном имеет российское происхождение», — сообщили в пресс-службе компании.
После завершения работ предприятие сможет перерабатывать до 4 млн тонн нефти в год, а доля дизельного топлива в общем объеме продукции повысится на 30%.
«В условиях геополитической нестабильности сильная и надежная энергетическая инфраструктура означает более надежное снабжение, более стабильный рынок и более устойчивую экономику», — отметил министр экономики и устойчивого развития Хорватии Анте Шушняр.
INA является крупнейшей нефтегазовой компанией Хорватии. Она была основана в 1964 году. 49,08% ее акций принадлежит венгерскому концерну MOL.