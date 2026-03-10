Ричмонд
+29°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Москву прибыл второй за десять суток пассажирский самолет из Катара

Все прибывшие пассажиры прошли необходимые послеполетные формальности.

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Второй за последние десять суток пассажирский самолет прибыл в московский аэропорт Шереметьево из Катара. Об этом сообщили ТАСС в столичной воздушной гавани.

«Самолет прибыл в 21:38 мск, рейс выполнила авиакомпания Qatar Airways», — сказал собеседник агентства. По его словам, прибывшие пассажиры проходят необходимые послеполетные формальности.

Накануне Qatar Airways уже совершила рейс из Дохи в Москву и обратно, ставший первым с начала военной операции США и Израиля против Ирана, из-за которой небо над Катаром остается закрытым большую часть суток. Только с 7 марта небо над страной начали частично открывать каждый день на несколько часов для ограниченного количества полетов. При этом транзит самолетов над Катаром в третьи страны не производится.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше