В Москву прибыл второй за десять суток пассажирский самолет из Катара

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Второй за последние десять суток пассажирский самолет прибыл в московский аэропорт Шереметьево из Катара. Об этом сообщили ТАСС в столичной воздушной гавани.
«Самолет прибыл в 21:38 мск, рейс выполнила авиакомпания Qatar Airways», — сказал собеседник агентства. По его словам, прибывшие пассажиры проходят необходимые послеполетные формальности.
Накануне Qatar Airways уже совершила рейс из Дохи в Москву и обратно, ставший первым с начала военной операции США и Израиля против Ирана, из-за которой небо над Катаром остается закрытым большую часть суток. Только с 7 марта небо над страной начали частично открывать каждый день на несколько часов для ограниченного количества полетов. При этом транзит самолетов над Катаром в третьи страны не производится.