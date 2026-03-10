В Москву прибыл второй за десять суток пассажирский самолет из Катара

Накануне Qatar Airways уже совершила рейс из Дохи в Москву и обратно, ставший первым с начала военной операции США и Израиля против Ирана, из-за которой небо над Катаром остается закрытым большую часть суток. Только с 7 марта небо над страной начали частично открывать каждый день на несколько часов для ограниченного количества полетов. При этом транзит самолетов над Катаром в третьи страны не производится.