Vysotsky Estate оценила идею штрафов за отказ в аренде жилья семьям с младенцами

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Риелтор не может повлиять на отказ собственника сдавать жилье семьям с младенцами, поэтому идея штрафовать их выглядит странной. Такое мнение ТАСС высказал старший партнер компании Vysotsky Estate Сергей Смирнов.
«Право распоряжаться своим имуществом защищается конституцией. Получается, что отрицается право собственников решать, кому сдавать свое имущество? Агент работает по поручению собственника имущества, если собственник описал, каких арендаторов он не готов пускать, агент не может повлиять на эту ситуацию. Поэтому обвинять риелторов в том, что они выполняют волю своих клиентов и следуют их поручению, минимум странно», — считает собеседник агентства.
Ранее главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян предложила ввести штрафы для риелторов, отказывающих в сдаче жилья семьям с маленькими детьми. По ее словам, риелторы зачастую избегают работы с семьями, имеющими младенцев, поскольку собственники квартир не хотят сдавать им жилье именно из-за наличия маленьких детей.