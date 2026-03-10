Vysotsky Estate оценила идею штрафов за отказ в аренде жилья семьям с младенцами

«Право распоряжаться своим имуществом защищается конституцией. Получается, что отрицается право собственников решать, кому сдавать свое имущество? Агент работает по поручению собственника имущества, если собственник описал, каких арендаторов он не готов пускать, агент не может повлиять на эту ситуацию. Поэтому обвинять риелторов в том, что они выполняют волю своих клиентов и следуют их поручению, минимум странно», — считает собеседник агентства.