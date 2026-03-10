Ричмонд
Молдавия намерена обязать поставщика газа в Приднестровье делать запасы топлива

Они должны покрывать не менее 15% среднегодового потребления, рассчитанного на основании данных за последние пять лет, говорится в проекте поправок к закону о природном газе.

КИШИНЕВ, 10 марта. /ТАСС/. Молдавия намерена обязать делать запасы газа для непризнанного Приднестровья при поставках, которые финансирует Россия. Об этом говорится в проекте поправок к закону о природном газе, который был разработан министерством энергетики республики.

«Проект предусматривает изменение обязательства таким образом, чтобы структура, ответственная за снабжение Приднестровского региона, обеспечивала создание запасов, покрывающих не менее 15% среднегодового потребления, рассчитанного на основании данных за последние пять лет», — отмечает министерство. Там также уточнили, что поставщик будет ежемесячно отчитываться перед министерством энергетики и Национальным агентством по регулированию в энергетике (НАРЭ) об уровне этих запасов.

Поставки газа из России в Приднестровье были остановлены в январе 2025 года после прекращения Украиной его транзита по своей территории. В то время как Кишинев переключился на энергоресурсы от европейских стран, в непризнанной республике был введен режим ЧП. Преодолеть критическую ситуацию удалось после вмешательства России, благодаря финансовой помощи которой газ до границы Молдавии поставляется компанией MET Gas and Energy Marketing AG и оплачивается через компанию JNX General Trading LLC из Дубая. Формальным поставщиком выступает российско-молдавская компания «Молдовагаз», которая получила от Кишинева права на снабжение Приднестровья газом. Она осуществляет его прокачку по территории Молдавии и передает своей дочерней структуре — «Тираспольтрансгазу».

На прошлой неделе власти Приднестровья сообщили о сбое в поставках газа из-за ситуации вокруг Ирана.

