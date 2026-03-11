Мэр Кишинева сообзил, что АЗС Молдавии ограничили продажу дизтоплива

КИШИНЕВ, 10 марта. /ТАСС/. Мэр Кишинева Ион Чебан сообщил об ограничениях продажи дизельного топлива на заправках страны и призвал правительство вмешаться.
«Люди звонят нам со всей страны. Некоторые даже не могут добраться домой или до места назначения, потому что на заправках больше не продают дизельное топливо. На некоторых АЗС дизель продают только [корпоративным] клиентам. Где власть, чтобы принять срочные меры?» — обратился градоначальник через свой Telegram-канал.
«Надеемся, что речь не идет о нехватке топлива, а лишь о том, что заправки ждут объявления новых, более высоких цен на дизель, которые могут вступить в силу уже завтра. Но даже в этом случае власти обязаны проверить ситуацию и сделать все, чтобы люди не оставались заблокированными на дорогах», — отметил Чебан.
Правительство Молдавии объявило о введении с 5 марта режима повышенной готовности в сфере энергетики на 60 дней из-за ситуации в Персидском заливе. Отмечалось, что в этот период власти попытаются сформировать запасы горючего для внутреннего потребления, в частности на случай возможных сбоев в электроснабжении. Кроме того, возможны ограничения экспорта нефтепродуктов в случае дефицита на внутреннем рынке.
Национальное агентство по регулированию в энергетике вновь обновило максимальные розничные цены на топливо, которые вступят в силу 10 марта. Таким образом, розничная стоимость бензина AИ-95 с 27 февраля вырастет на 6,1%, до 25,20 лея (€1,2), а дизтоплива — на 17%, до 24,30 (€1,2).