Нацбанк ощутимо увеличил курс евро и курс доллара на 11 марта

Нацбанк Беларуси поднял курс доллара и курс евро и понизил курс российского рубля на 11 марта, среду.

Источник: Комсомольская правда

Национальным банком скорректированы курсы валют на 11 марта, среду. Так, в середине рабочей недели курс евро резко подскочил, курс доллара также вырос, а вот курс российского рубля стал ниже.

Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.

На среду, 11 марта, Национальный банк установил следующие курсы валют: 1 доллар США равен 2,9232 белорусского рубля, 1 евро — 3,4062 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7271 белорусского рубля.

В сравнении с валютными курсами, определенными на вторник, 10 марта, курс доллара и курс евро стали выше, а курс российского рубля уменьшился в среду, 11 марта.

В денежном выражении курс доллара повысился на 0,0043 белрубля, курс евро вырос на 0,0335 белрубля и курс российского рубля уменьшился на 0,0041 белрубля.

Тем временем глава Нацбанка Роман Головченко сказал про отказ от доллара.

