«Сберстрахование»: 53% зумеров ожидают помощи родителей при покупке жилья

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Каждый второй представитель поколения зумеров (53,2%) в России рассчитывает на финансовую поддержку родителей при приобретении первого жилья, тогда как только каждый четвертый (27,3%) полагается на собственные силы. Об этом свидетельствуют данные исследования «Сберстрахования» (ТАСС ознакомился с документом).