Россиянам раскрыли способ увеличения пенсии более чем в два раза

Увеличить размер пенсионных выплат в два раза можно при выходе на пенсию на 10 лет позже после возникновения соответствующего права, рассказал aif.ru кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
Он напомнил, что при обращении за пенсией в более поздние сроки применяются повышенные коэффициенты к ИПК и фиксированной выплате.
«Так, при обращении на 1 год позже применяются коэффициенты повышения и к ИПК, и к фиксированной выплате — 1,07 и 1,056 соответственно. В случае обращения на 3 года позже такие коэффициенты уже составляют 1,24 и 1,19, на 5 лет — 1,45 и 1,36 соответственно, на 7 лет — 1,74 и 1,58, на 10 лет — 2,32 и 2,11 соответственно», — уточнил Балынин.
В случае, если гражданину будет назначаться страховая пенсия в марте 2026 года и у него к этому моменту будет сформировано 127 ИПК, то размер страховой пенсии составит 29 493,21 рубля.
«В случае, если право на назначение страховой пенсии по старости возникло 1 год назад, то размер пенсии составит 31 423,55 рубля (на 6,5% больше в сравнении с суммой, которая была бы назначена при отсутствии отложенного периода), 3 года назад — 36 092,35 рубля (на 22,4% больше), 5 лет назад — 41 902,53 рубля (+42,1%), 7 лет назад — 49784,64 рубля (в 1,69 раза больше), 10 лет назад — 66 411,46 (в 2,25 раза больше)», — пояснил эксперт.
При этом конечное решение об использовании возможности увеличения страховой пенсии при более позднем обращении за её назначением гражданин принимает абсолютно добровольно и самостоятельно, опираясь на параметры своей личной пенсионной стратегии.
