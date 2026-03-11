Россиянам раскрыли способ увеличения пенсии более чем в два раза

«В случае, если право на назначение страховой пенсии по старости возникло 1 год назад, то размер пенсии составит 31 423,55 рубля (на 6,5% больше в сравнении с суммой, которая была бы назначена при отсутствии отложенного периода), 3 года назад — 36 092,35 рубля (на 22,4% больше), 5 лет назад — 41 902,53 рубля (+42,1%), 7 лет назад — 49784,64 рубля (в 1,69 раза больше), 10 лет назад — 66 411,46 (в 2,25 раза больше)», — пояснил эксперт.