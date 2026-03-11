В Москве могут создать парк для стартапов по производству беспилотных систем

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Специализированный технопарк для серийного производства беспилотников и роботизированных беспилотных систем необходимо построить в Москве. Об этом в разговоре с ТАСС сказала генеральный директор компаний по разработке и производству дронов «Лаборатория будущего» и «Грамотека» Ксения Прохорова.
«В Москве действительно есть концентрация интеллектуального ресурса, людей, которые могут и хотят разрабатывать и новые технологии, и различные программно-аппаратные комплексы. Но в городе практически нет подходящих помещений, а далеко мало кто захочет ехать. Я начала искать различные варианты и поняла, что самый надежный вариант — это построить в Москве или ближайшем Подмосковье свой технологический парк, где мы могли бы разместить и свое производство, и параллельно дать возможность новым командам локализоваться в одном здании и использовать, возможно, и наши производственные мощности», — поделилась планами разработчик.
Еще одной проблемой, помимо дефицита производственных мощностей, Прохорова считает нехватку у молодых разработчиков и предпринимателей компетенций в сфере бизнеса. Поэтому, по ее мнению, на базе технопарка необходимо организовать обучающую и консультационную поддержку. «Ни один технологический проект не сможет без маркетинга, экономики и финансов вырасти в действительно достойный бизнес. Поэтому в моем понимании в технопарке обязательно будет подразделение, которое будет заниматься финансово-административной, маркетинговой обучающей поддержкой», — сказала она.
Также Прохорова подчеркнула важность сотрудничества производства с вузами, такими как РЭУ им. Г. В. Плеханова или МФТИ. «В любом бизнесе важен симбиоз, соединение технологий, финансов и маркетинга. Это три кита успешного бизнеса, и это важно объединить, потому что если будет чего-то не хватать, то бизнес не “полетит”, — пояснила она.
О производителе.
Прохорова в 2017 году основала компанию «Грамотека», специализирующуюся на производстве оборудования для школьных лабораторий. За девять лет работы компания оснастила своей продукцией более шестисот учебных заведений по всей стране. В 2024 году предпринимательница запустила новое направление по разработке учебных беспилотников под брендом «Дронлаб», в рамках которого было создано пять моделей аппаратов. В 2026 году разработки компании были представлены на выставке «Дронтех», а сама она получила статус резидента «Сколково» и Московского инновационного кластера.
В беседе с ТАСС директор компании призналась, что на развитие высокотехнологичного производства ее вдохновляет желание сделать жизнь в России лучше. «Я побывала во многих странах и для себя поняла, что Россия — это единственное место, где я хочу жить. Мне очень нравится моя страна, и мне хочется, чтобы она была лучшей в мире!» — сказала она.