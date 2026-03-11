В Москве могут создать парк для стартапов по производству беспилотных систем

«В Москве действительно есть концентрация интеллектуального ресурса, людей, которые могут и хотят разрабатывать и новые технологии, и различные программно-аппаратные комплексы. Но в городе практически нет подходящих помещений, а далеко мало кто захочет ехать. Я начала искать различные варианты и поняла, что самый надежный вариант — это построить в Москве или ближайшем Подмосковье свой технологический парк, где мы могли бы разместить и свое производство, и параллельно дать возможность новым командам локализоваться в одном здании и использовать, возможно, и наши производственные мощности», — поделилась планами разработчик.