«Космическая связь» отчиталась о мерах после аварии на «Экспрессе-АТ1»

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Для большинства потребителей техническая возможность приема спутникового телевидения либо уже восстановлена, либо будет восстановлена в ближайшие дни после аварии телекоммуникационного спутника «Экспресс-АТ1». Об этом сообщили ТАСС в компании «Космическая связь».
«Совместно с производителем спутника мы ведем анализ возможных причин аварии, для чего создана специальная комиссия, а также разработали план по нейтрализации ее последствий. Для большинства потребителей техническая возможность приема спутникового телевидения либо уже восстановлена, либо будет восстановлена в ближайшие дни. Им потребуется перенастроить приемное оборудование на другую орбитальную позицию», — говорится в сообщении.
Для части абонентов и тех, кто не хочет перенастраивать антенны, возможность приема спутникового телевидения появится в течение месяца. Для этого компания планирует перегруппировать имеющиеся спутники.
Кроме того, «Космическая связь» объявила конкурс на новый аппарат, который должен полноценно заменить вышедший из строя после аварии спутник «Экспресс-АТ1». Новый спутник «Экспресс-АТ3» с той же зоной охвата должен начать работу в конце 2030 года. Финансирование проекта будет осуществлено из собственных средств предприятия.
7 марта компания «Космическая связь» сообщила о произошедшем 4 марта в силу неизвестных причин моментальном отключении космического аппарата «Экспресс-АТ1». Спутник можно считать утерянным, сообщали в компании.