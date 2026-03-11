«Космическая связь» отчиталась о мерах после аварии на «Экспрессе-АТ1»

«Совместно с производителем спутника мы ведем анализ возможных причин аварии, для чего создана специальная комиссия, а также разработали план по нейтрализации ее последствий. Для большинства потребителей техническая возможность приема спутникового телевидения либо уже восстановлена, либо будет восстановлена в ближайшие дни. Им потребуется перенастроить приемное оборудование на другую орбитальную позицию», — говорится в сообщении.