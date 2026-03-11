Ричмонд
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Космическая связь» отчиталась о мерах после аварии на «Экспрессе-АТ1»

Для большинства потребителей возможность приема спутникового телевидения либо уже восстановлена, либо ее восстановят в ближайшее время, сообщили в компании.

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Для большинства потребителей техническая возможность приема спутникового телевидения либо уже восстановлена, либо будет восстановлена в ближайшие дни после аварии телекоммуникационного спутника «Экспресс-АТ1». Об этом сообщили ТАСС в компании «Космическая связь».

«Совместно с производителем спутника мы ведем анализ возможных причин аварии, для чего создана специальная комиссия, а также разработали план по нейтрализации ее последствий. Для большинства потребителей техническая возможность приема спутникового телевидения либо уже восстановлена, либо будет восстановлена в ближайшие дни. Им потребуется перенастроить приемное оборудование на другую орбитальную позицию», — говорится в сообщении.

Для части абонентов и тех, кто не хочет перенастраивать антенны, возможность приема спутникового телевидения появится в течение месяца. Для этого компания планирует перегруппировать имеющиеся спутники.

Кроме того, «Космическая связь» объявила конкурс на новый аппарат, который должен полноценно заменить вышедший из строя после аварии спутник «Экспресс-АТ1». Новый спутник «Экспресс-АТ3» с той же зоной охвата должен начать работу в конце 2030 года. Финансирование проекта будет осуществлено из собственных средств предприятия.

7 марта компания «Космическая связь» сообщила о произошедшем 4 марта в силу неизвестных причин моментальном отключении космического аппарата «Экспресс-АТ1». Спутник можно считать утерянным, сообщали в компании.