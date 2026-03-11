WSJ: IEA предложило высвободить крупнейший объем нефти из резервов

Агентство Reuters со ссылкой на три знакомых с планами США источника написало, что на фоне ситуации с нефтью в мире американские власти рассматривают возможность ослабления антироссийских санкций, связанных с этим сырьём. Такое решение должно увеличить предложение на мировом рынке на фоне масштабных перебоев в поставках с Ближнего Востока.