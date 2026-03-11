WSJ: IEA предложило высвободить крупнейший объем нефти из резервов

Международное энергетическое агентство (IEA) предложило высвободить крупнейший объем нефти из стратегических резервов с целью стабилизации ситуации на мировом рынке, написала газета The Wall Street Journal (WSJ).
По данным журналистов, организация призвала использовать объём сырья, который превышает 182 млн баррелей, задействованных в 2022 году. Планируется, что решение по использованию резервов будет принято в среду, 11 марта.
Напомним, ранее газета Financial Times сообщала, что страны «Группы семи» (G7) решили провести экстренное совещание в связи с резким ростом цен на нефть на фоне конфликта на Ближнем Востоке. В публикации уточнялось, что государства объединения выступили за высвобождение 300−400 миллионов баррелей из стратегических нефтяных запасов, которые контролирует IEA.
Агентство Reuters со ссылкой на три знакомых с планами США источника написало, что на фоне ситуации с нефтью в мире американские власти рассматривают возможность ослабления антироссийских санкций, связанных с этим сырьём. Такое решение должно увеличить предложение на мировом рынке на фоне масштабных перебоев в поставках с Ближнего Востока.