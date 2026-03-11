Ричмонд
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

WSJ: IEA предложило высвободить крупнейший объем нефти из резервов

Газета WSJ сообщила, что 11 марта рассмотрят предложение Международного энергетического агентства высвободить крупнейший объем нефти из резервов.

Источник: Аргументы и факты

Международное энергетическое агентство (IEA) предложило высвободить крупнейший объем нефти из стратегических резервов с целью стабилизации ситуации на мировом рынке, написала газета The Wall Street Journal (WSJ).

По данным журналистов, организация призвала использовать объём сырья, который превышает 182 млн баррелей, задействованных в 2022 году. Планируется, что решение по использованию резервов будет принято в среду, 11 марта.

Напомним, ранее газета Financial Times сообщала, что страны «Группы семи» (G7) решили провести экстренное совещание в связи с резким ростом цен на нефть на фоне конфликта на Ближнем Востоке. В публикации уточнялось, что государства объединения выступили за высвобождение 300−400 миллионов баррелей из стратегических нефтяных запасов, которые контролирует IEA.

Агентство Reuters со ссылкой на три знакомых с планами США источника написало, что на фоне ситуации с нефтью в мире американские власти рассматривают возможность ослабления антироссийских санкций, связанных с этим сырьём. Такое решение должно увеличить предложение на мировом рынке на фоне масштабных перебоев в поставках с Ближнего Востока.

Узнать больше по теме
G7: «Большая семерка», которая до ухода России была «восьмеркой»
Группа семи ведущих экономически развитых стран мира регулярно обсуждает ключевые вопросы глобальной политики и экономики. В рамках встреч G7 рассматриваются темы международной безопасности, торговли и финансовой стабильности. Организация не обладает формальным статусом, но ее решения оказывают влияние на мировые процессы.
Читать дальше