Как накопить миллион рублей к пенсии, рассказал эксперт

Кроме этого, популярным дополнением к ПДС являются корпоративные пенсионные программы (КПП), которые позволяют компаниям удерживать и мотивировать своих сотрудников через социальные программы. Для женщины 40 лет, которая инвестирует около 5% своего заработка в КПП, сумма к 45 годам уже сможет превысить миллион рублей при средней доходности около 10%. Продолжая придерживаться выбранной стратегии, она сможет к 55 годам накопить больше 5 миллионов рублей, что обеспечит ей ежемесячные выплаты примерно по 23 500 рублей пожизненно или по 44 500 рублей в течение десяти лет.