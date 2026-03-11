Как накопить миллион рублей к пенсии, рассказал эксперт

В этом случае поспешных решений и рискованных операций не допускается, ведь ставка здесь — стабильность и долгосрочная надежность, сообщает ИА DEITA.RU.
Только проверенные временем и одобренные регуляторами инструменты могут обеспечить ожидаемый результат. Об этом заявил агентству «Прайм» Сергей Беляков, президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ).
Он подчеркнул, что наиболее оптимальный подход к формированию пенсии — это использование продуктов негосударственных пенсионных фондов (НПФ), деятельность которых строго контролируется Банком России. Консервативные стратегии крупных фондов особенно эффективны именно в длительной перспективе, где они гарантируют постепенный рост накоплений и их сохранность.
Одним из универсальных и наиболее популярных способов является участие в программе долгосрочных сбережений (ПДС). Благодаря государственным поддержкам и налоговым стимулам, этот инструмент позволяет существенно ускорить накопление нужной суммы к выходу на пенсию. Например, женщине возрастом 40 лет со средним доходом около 100 тысяч рублей в месяц достаточно ежемесячно откладывать примерно 1 700 рублей, чтобы к 55 годам иметь на счету около миллиона рублей.
При этом возможны различные варианты использования этих средств — как сразу получить всю сумму, так и получать ее частями: например, по 8 474 рублей в месяц в течение 10 лет или по 3 121 рублей в месяц пожизненно. Также, если перевести в ПДС уже существующие пенсионные накопления из системы обязательного пенсионного страхования (ОПС) и дополнительно реинвестировать налоговые вычеты, итоговая сумма существенно увеличится.
Важно учитывать, что с 17 ноября 2025 года в российском налоговом законодательстве внесены изменения, которые позволяют привлекать работодателя к формированию пенсионных капиталов своих сотрудников. Компания может направлять до 12% своей базы по оплате труда на софинансирование взносов в ПДС.
Например, при внесении по 2 000 рублей от работника и столько же — от работодателя, всего за восемь лет можно накопить миллион рублей. Такой механизм — один из наиболее простых и доступных вариантов для работника обеспечить себе достойную пенсию, комбинируя личные взносы, средства фирмы и государственную поддержку.
Кроме этого, популярным дополнением к ПДС являются корпоративные пенсионные программы (КПП), которые позволяют компаниям удерживать и мотивировать своих сотрудников через социальные программы. Для женщины 40 лет, которая инвестирует около 5% своего заработка в КПП, сумма к 45 годам уже сможет превысить миллион рублей при средней доходности около 10%. Продолжая придерживаться выбранной стратегии, она сможет к 55 годам накопить больше 5 миллионов рублей, что обеспечит ей ежемесячные выплаты примерно по 23 500 рублей пожизненно или по 44 500 рублей в течение десяти лет.
Для тех, кто не планирует снимать сбережения сразу и хочет получать пассивный доход на пенсии, существует вариант — индивидуальные пенсионные планы (ИПП), предлагаемые НПФ. Чтобы накопить один миллион рублей, потребуется откладывать примерно 2 230 рублей в месяц на протяжении 15 лет. Вложив за этот период около 402 тысяч рублей, гражданин сможет получать пенсию в размере около 8 400 рублей в месяц в течение 10 лет.