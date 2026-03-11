IEA планирует высвободить рекордные объемы нефтяных резервов из-за конфликта с Ираном

Ситуация осложняется недавними событиями в Ормузском проливе. Как сообщила телекомпания CNBC, данные консалтинговой компании Rapidan Energy Group указывают на то, что прекращение судоходства через этот стратегически важный маршрут вызвало крупнейший в истории сбой мировых поставок нефти. Напряженность в регионе охватила около 20% глобальных поставок нефти, что значительно превышает предыдущий рекорд, зафиксированный во время Суэцкого кризиса 1956 года.