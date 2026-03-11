IEA планирует высвободить рекордные объемы нефтяных резервов из-за конфликта с Ираном

Международное энергетическое агентство (IEA) предложило высвободить рекордный объем нефтяных резервов для стабилизации рынка в условиях нарастающего ближневосточного конфликта. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).
Согласно информации WSJ, предложение IEA, основанного в 1974 году, превышает 182 миллиона баррелей, которые агентство освободило в 2022 году. Ожидается, что окончательное решение по этому вопросу будет принято 11 марта. Для одобрения предложения необходимо согласие всех 32 стран-членов IEA, что подразумевает отсутствие возражений.
Глава IEA Фатих Бироль ранее отметил, что страны-члены агентства располагают более чем 1,2 миллиарда баррелей государственных чрезвычайных запасов нефти и дополнительно 600 миллионов баррелей промышленных запасов. Это позволяет агентству принимать меры для смягчения последствий глобальных сбоев в поставках.
Ситуация осложняется недавними событиями в Ормузском проливе. Как сообщила телекомпания CNBC, данные консалтинговой компании Rapidan Energy Group указывают на то, что прекращение судоходства через этот стратегически важный маршрут вызвало крупнейший в истории сбой мировых поставок нефти. Напряженность в регионе охватила около 20% глобальных поставок нефти, что значительно превышает предыдущий рекорд, зафиксированный во время Суэцкого кризиса 1956 года.
2 марта генерал-майор иранского Корпуса стражей исламской революции Эбрахим Джабари предупредил о возможном закрытии Ормузского пролива для судов в связи с военными действиями США и Израиля против Ирана. В свою очередь, 5 марта глава иранского МИД Аббас Арагчи заявил, что пролив не закрыт, а суда просто избегают его пересечения из-за опасений атак с обеих сторон.
Сложившаяся ситуация подчеркивает уязвимость глобального энергетического рынка и необходимость активных действий со стороны международных организаций для предотвращения кризисов. Высвобождение резервов IEA может стать важным шагом к стабилизации цен на нефть и обеспечению надежности поставок в условиях растущей геополитической напряженности.
Только что президент США Дональд Трамп анонсировал открытие нового нефтеперерабатывающего завода в США.