Times: бензин в Британии дорожает самыми быстрыми темпами за четыре года

В Великобритании зафиксирован заметный рост цен на топливо после начала конфликта на Ближнем Востоке. Как сообщает газета The Times, стоимость бензина в стране увеличилась более чем на 6%, что стало самым быстрым подорожанием с 2022 года.
По данным автомобильной организации RAC, средняя цена неэтилированного бензина на автозаправках достигла примерно 1,39 фунта стерлингов за литр, что эквивалентно около 1,87 доллара. Эксперты связывают эту динамику с напряжённой ситуацией на мировых энергетических рынках.
При этом дизельное топливо подорожало ещё заметнее. Его стоимость выросла примерно на 9%, и средняя цена достигла около 1,55 фунта стерлингов за литр, или приблизительно 2,08 доллара.
Ранее в Венгрии ввели ограничения на розничные цены на бензин и дизельное топливо. Это решение связано с увеличением цен на нефть на международном рынке, вызванным военным конфликтом на Ближнем Востоке.