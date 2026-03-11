Ричмонд
Цена нефти Brent на ICE снижалась на фоне предложения IEA о нефтяных резервах

К 04:10 мск она составила $89,05 за баррель.

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2026 года на лондонской бирже ICE снижалась более чем на 1,2%, свидетельствуют данные торгов.

По данным на 03:27 мск, стоимость Brent снижалась на 1,23%, до $86,72 за баррель. К 04:10 мск фьючерс на Brent перешел к росту и поднимался на 1,42%, до $89,05 за баррель.

Ранее газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщила, что Международное энергетическое агентство (МЭА) предложило высвободить крупнейший в своей истории объем нефтяных резервов для стабилизации рынка на фоне ближневосточного конфликта.

По ее сведениям, предложение созданного в 1974 году агентства превышает 182 млн баррелей, которые оно высвободило в 2022 году. Решение по этому вопросу, как ожидается, будет принято в среду. Для одобрения предложения, указывает издание, необходимо, чтобы ни одна из 32 стран-членов не высказала возражений.

