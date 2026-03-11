В Москву доложили историю о резонансной коммунальной аварии в Челябинске

В Москву доложили историю о коммунальной аварии в Челябинске, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Председатель Следственного комитета РФ в режиме видео-конференц-связи провел оперативное совещание по вопросам реагирования территориальных следственных органов на резонансные преступления и происшествия.
Как сообщает пресс-центр ведомства, в том числе руководитель регионального СУ Андрей Щукин «отчитался об установленных обстоятельствах произошедшей коммунальной аварии на теплосетях, в результате которой были отключены отопление и подача горячего водоснабжения в больнице Челябинска и рядом расположенных домах».
Александр Бастрыкин, обращаясь ко всем подчиненным, еще раз подчеркнул важность оперативного реагирования на происшествия: «При наличии оснований надо моментально возбуждать дело, расследовать, назначать судебные экспертизы и привлекать виновных к уголовной ответственности».
Напомним, все произошло 5 марта: из-за повреждения на теплосетях без отопления остались городская больница № 9 и многоквартирные дома в Ленинском районе. Устранить аварию удалось лишь на следующий день. В медучреждении пришлось развернуть оперативный штаб, пациентам выдавали дополнительные одеяла и обогреватели.
В итоге почти сутки восемь многоквартирных и столько же частных домов, а также ГКБ № 9 оставались без тепла и горячей воды. В центре этого скандала — АО «УСТЭК-Челябинск».