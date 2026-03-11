В Омске на Московке-2 планируют школу с бассейном и многоэтажные парковки

Мэрия проводит общественное обсуждение проекта планировки части Московки-2. На этом участке между улицами Архиепископа Сильвестра, Валентины Бисяриной и Сибирским проспектом сейчас строится ЖК «Берёзка».
Как стало известно порталу Om1 Омск, проект предполагает, что в будущем помимо жилых домов (высотой от 9 до 20 этажей) здесь появится немало объектов инфраструктуры:
школа с бассейном на 1679 мест; два детских сада (на 1143 и 250 мест); крытый каток; объект дополнительного образования детей.
Кроме того, запланировано строительство сразу нескольких парковок. Двух подземных на 308 машин и трёх многоэтажных на 1099 авто. Интересно, что одна из последних, расположенная в юго-восточной части будущего микрорайона, будет иметь высоту в 9 этажей.
Отметим, что наличие какого-либо объекта в проекте планировки не означает, что он будет гарантированно построен.