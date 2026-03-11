В Омске на Московке-2 планируют школу с бассейном и многоэтажные парковки

Кроме того, запланировано строительство сразу нескольких парковок. Двух подземных на 308 машин и трёх многоэтажных на 1099 авто. Интересно, что одна из последних, расположенная в юго-восточной части будущего микрорайона, будет иметь высоту в 9 этажей.