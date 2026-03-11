Женщины всё чаще выбирают работу монтажников и водителей грузовиков

Директор по развитию «Авито Работы» Роман Губанов подчёркивает: женщины сегодня руководствуются прагматизмом, а не романтикой. «При выборе профессии они ориентируются на уровень дохода, стабильность и карьерные перспективы. Также растёт интерес к вахтовому формату — почти четверть россиянок либо уже работает вахтой, либо готова попробовать», — комментирует он.