Женщины всё чаще выбирают работу монтажников и водителей грузовиков

Число откликов женщин на «мужские» вакансии резко выросло. Монтажники могут получать до 177 тысяч рублей, водители фур — 146 тысяч.

Источник: Аргументы и факты

Приморские женщины рушат гендерные стереотипы на рынке труда. По итогам зимы 2025−2026 годов число откликов от соискательниц на традиционно мужские вакансии резко выросло. Самой популярной стала профессия монтажника — количество заявок увеличилось на 67%.

Вместе с монтажниками в топ-3 вошли водители грузовиков (рост откликов на 50%) и бетонщики (+31%). Как отмечают эксперты платформы, главная причина — достойная зарплата. Монтажникам со стажем 1−3 года предлагают в среднем 176 949 рублей, бетонщикам — 160 939 рублей, водителям фур — 146 043 рубля в месяц.

Директор по развитию «Авито Работы» Роман Губанов подчёркивает: женщины сегодня руководствуются прагматизмом, а не романтикой. «При выборе профессии они ориентируются на уровень дохода, стабильность и карьерные перспективы. Также растёт интерес к вахтовому формату — почти четверть россиянок либо уже работает вахтой, либо готова попробовать», — комментирует он.

Общероссийские цифры подтверждают тенденцию. Наибольший скачок интереса у женщин зафиксирован к работе на спецтехнике (+91%, зарплата 84,8 тыс. рублей), а также к вакансиям газоэлектросварщиков (+54%, 134,6 тыс.) и автомехаников (+47%, 105,7 тыс.).

Таким образом, рынок труда в Приморье и в целом по стране окончательно перестаёт делить профессии по гендерному признаку. Главным мерилом остаются профессиональные навыки и достойная оплата.