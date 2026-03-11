Казахстан «вложится» в криптовалюты: можно ли будет платить биткоином, рассказал эксперт

В закон «О цифровых активах», регулирующий вопросы использования криптовалют, активно вносятся изменения в рамках обеспечения прозрачности всей сферы. Глава Нацбанка в рамках брифинга озвучил новость о планируемом вложении в криптоактивы в апреле-мае 2026 года около 350 млн долларов из золотовалютных активов Нацбанка и 350 млн долларов из Нацфонда. «Мы видим, что крупнейшие инвестиционные дома и правительства начинают инвестировать в криптоактивы. Поэтому мы не должны оставаться в стороне», — отметил Тимур Сулейменов.
Налоговый эксперт Айдар Масатбаев сообщает, что обновление закона и рост вовлеченности государства в крипторынок являются заявкой на полный контроль над криптоиндустрией в Казахстане. Поправки в закон сделали криптовалюты более прозрачными, но они все еще не являются полноценным платежным средством. Криптовалюты признаны имуществом, но не деньгами. Для бизнеса это означает четкий сигнал: владеть можно, платить нельзя. Государство легализует крипту только как объект учета, контроля, владения и изъятия в регулируемом контуре.
Среди важных изменений отмечаются: создание Национального стратегического крипторезерва, деление рынка на «допустимый» и «рискованный» части, лицензирование майнинга и требования к безупречной деловой репутации. Вводятся ограничения на участие оффшорных структур и обязанность операторов собирать данные об отправителях и получателях. «Закон ломает миф об анонимности. Казахстан строит рынок для тех, кто готов к AML, KYC, мониторингу и деанонимизации операций», — отмечается в источнике.
Новый закон является не попыткой либерализации рынка цифровых активов, а его институционализацией под государственным контролем. Рынок может столкнуться с ростом стоимости комплаенса, усилением контроля и фильтрацией участников. Главный вопрос сейчас не в том, разрешили ли крипту, а останется ли у рынка экономический стимул работать в таком режиме. Крипторынок в Казахстане становится более прозрачным и привлекательным для институциональных инвесторов, но может отпугнуть тех, кто шел за анонимностью.