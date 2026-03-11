Казахстан «вложится» в криптовалюты: можно ли будет платить биткоином, рассказал эксперт

Новый закон является не попыткой либерализации рынка цифровых активов, а его институционализацией под государственным контролем. Рынок может столкнуться с ростом стоимости комплаенса, усилением контроля и фильтрацией участников. Главный вопрос сейчас не в том, разрешили ли крипту, а останется ли у рынка экономический стимул работать в таком режиме. Крипторынок в Казахстане становится более прозрачным и привлекательным для институциональных инвесторов, но может отпугнуть тех, кто шел за анонимностью.