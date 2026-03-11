При каком условии перевод себе признают подозрительным

В частности, не стоит немедленно переводить эти деньги третьим лицам сразу после перевода себе — такой подход может вызвать подозрение, сообщает ИА DEITA.RU.
Об этом заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, комментируя новые критерии, введенные Банком России, касающиеся определения подозрительных денежных операций.
Он отметил, что перевод собственных средств на крупную сумму не будет автоматически считаться подозрительным, если в тот же день клиент не переводит деньги кому-то еще — особенно если за последние полгода он не осуществлял подобных переводов другому лицу.
Аксаков подчеркнул, что Банк России четко зафиксировал такое условие: только ситуации, когда человек переводит деньги себе и тут же переводит эти же деньги кому-то другому, могут быть расценены как признаки мошеннических действий.
В то же время, перевод средств из одного банка в другой в рамках своих счетов или вкладов не попадает под эти критерии, поэтому обычные операции, как и прежде, не должны препятствовать гражданам в их финансовых делах и не должны вызывать опасений у банков.
Стоит также напомнить, что с 1 января 2026 года вступили в силу новые нормы, утвержденные Банком России, регламентирующие признаки подозрительных переводов. В этом документе подробно прописано, что операции могут быть признаны подозрительными, если осуществляются без согласия клиента или с согласием, полученным под давлением, обманом или злоупотреблением доверием.