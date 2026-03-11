Власти НСО помогут жителям сёл в приобретении нового скота

Заместитель Председателя Правительства Новосибирской области, министр сельского хозяйства Андрей Шинделов заявил, что власти не оставят людей в беде после изъятия скота из-за заболеваний бешенством и пастереллёзом.
По его заявлению, в правительстве Новосибирской области разрабатываются дополнительные комплексные меры поддержки собственников личных подсобных хозяйств.
Шинделов подчеркнул, что кроме компенсационных выплат за изъятый скот жители сёл получат и другую помощь.
Так министерством труда и социального развития Новосибирской области разрабатывается механизм оказания матпомощи семьям, лишившимся доходов из-за эпидемии. Кроме того, будут определены меры господдержки на приобретение молодняка КРС для личных подсобных хозяйств.
Ранее мы рассказывали, что СК проверяет Минсельхоз Новосибирской области из-за изъятия скота.
Татьяна Картавых