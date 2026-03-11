В Омской области нашли молочную и мясную продукцию с нарушениями

«Признаки фальсификации жирно-кислотного состава выявлены в двух пробах молочной продукции, отобранных в школах и доме-интернате Омской области. Нарушения установлены в сливочном масле “Крестьянское” с массовой долей жира 72,5% производства филиала АО “Золотые луга” Молочный комбинат “Ситниковский” (Тюменская область), а также в твороге с массовой долей жира 5% производства ИП Иванова С. А. (Омская область). Кроме того, в пробе сметаны с массовой долей жира 20% производства филиала АО “Золотые луга”, также отобранной в одном из социальных учреждений, зафиксировано превышение нормативного показателя по содержанию дрожжей.
Несоответствия в мясной продукции выявлены по результатам исследования проб, отобранных в детских садах Омской области. Так, в говяжьей печени производства ООО «ЕвроСмарт» (Свердловская область) обнаружена ДНК свиньи. В мясных тефтелях и котлетах «Каргапольские» производства ИП Кужелева Е. Т. (Омская область) установлено наличие ДНК курицы, не заявленной в составе продукции", — говорится в сообщении ведомства.
По итогам исследований управлением было отозвано 7 деклараций о соответствии на указанную молочную и мясную продукцию. В ведомстве отметили, что владельцам, поставщикам и производителям направлены информационные письма о необходимости изъятия несоответствующих партий из оборота. Омским производителям объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований. Информация в отношении иногородних производителей направлена в территориальные управления Россельхознадзора по месту нахождения предприятий для принятия мер.
С целью недопущения дальнейшего оборота омское Управление Россельхознадзора также аннулировало документы, подтверждающие происхождение, на более чем 380 кг несоответствующей пищевой продукции.