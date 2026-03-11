В Омской области нашли молочную и мясную продукцию с нарушениями

«Признаки фальсификации жирно-кислотного состава выявлены в двух пробах молочной продукции, отобранных в школах и доме-интернате Омской области. Нарушения установлены в сливочном масле “Крестьянское” с массовой долей жира 72,5% производства филиала АО “Золотые луга” Молочный комбинат “Ситниковский” (Тюменская область), а также в твороге с массовой долей жира 5% производства ИП Иванова С. А. (Омская область). Кроме того, в пробе сметаны с массовой долей жира 20% производства филиала АО “Золотые луга”, также отобранной в одном из социальных учреждений, зафиксировано превышение нормативного показателя по содержанию дрожжей.