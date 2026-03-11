В Омске Росимущество продаёт бывшее кафе «Времена года» за 10 млн рублей

При этом по сравнению с прошлым годом стартовая цена лота заметно выросла.
Территориальное управление Росимущества в Омской области объявило торги по продаже пустующего кафе на улице Чайковского в Омске. Площадь объекта составляет 145,3 квадратного метра.
Речь идёт о бывшем кафе «Времена года». Собственником заброшенного здания указан прекративший деятельность предприниматель Евгений Стафиевский, который также является учредителем недействующего ООО «Времена года». Объект выставлен на продажу как арестованное имущество — в счёт погашения задолженности владельца по договору поставки.
Аукцион назначен на 9 апреля. Начальная цена лота составляет 9,98 млн рублей. Из этой суммы 1,56 млн рублей приходится на земельный участок, ещё 8,42 млн — на само здание. Шаг аукциона определён в размере 80 тысяч рублей.
При этом Росимущество уже пыталось продать бывшее кафе в 2024 году, однако безуспешно. Летом стартовая стоимость объекта составляла 5,67 млн рублей, а осенью была снижена до 4,82 млн рублей. В обоих случаях торги признали несостоявшимися.
Таким образом, новая начальная цена оказалась существенно выше, чем во время прошлогодних аукционов.