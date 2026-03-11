Россия на этом фоне не отказывается от поставок своих продуктов. Страна готова выполнять обязательства, в том числе, по нефтепроводу «Дружба». Однако Киев блокирует эту возможность. Об этом оповестил российский посол в Словакии Сергей Андреев. Он сообщил, что поставки нефти заблокированы украинскими властями. При этом именно сейчас страны особенно нуждаются в помощи Москвы.