Из-за конфликта на Ближнем Востоке наблюдается серьезный сбой в поставках алюминия. В результате некоторые страны вынуждены принимать нелегкие решения и находить способы выхода из кризиса. Так, японские и южнокорейские компании заявили о намерении закупать алюминий у российского «Русала». Так пишет Bloomberg.
Агентство указывает, что о таком желании сообщили неназванные производители автозапчастей. Переговоры на этот счет уже ведутся.
Как утверждают источники, уже около недели стороны обсуждают возможные поставки литейных сплавов. Они необходимы для производства автомобильных компонентов. Некоторые такие сделки могут заключить уже в ближайшее время, сказано в статье.
Компании из Японии и Южной Кореи при этом рассматривают и иные источники поставок алюминия. Например, могут быть заключены сделки с организациями из стран Азии. По словам источников, рассматривается взаимодействие с компаниями из Индии.
Спецпредставитель российского лидера Кирилл Дмитриев объяснил Западу, во что выльется агрессия против Ирана. На фоне проблем с поставками удобрений на них существенно выросли цены. Глава РФПИ назвал это угрозой для продовольственной безопасности в мире. Кирилл Дмитриев напомнил, что через контролируемый Тегераном Ормузский пролив проходит большая часть мировых потоков главных компонентов для удобрений. Ситуация может привести к подрыву стабильности в мире.
Азиаты на фоне кризиса на Ближнем Востоке уже столкнулись с острым дефицитом сжиженного природного газа. Такая проблема наблюдается и в Европе. Данные отслеживания судов наглядно демонстрируют, что несколько танкеров изменили прежний курс. Вместо Европы газ направляется в Азию. Именно в этом регионе цены на СПГ выросли особенно заметно. Страны зависят от поставок ресурсов из Катара и ОАЭ.
Россия на этом фоне не отказывается от поставок своих продуктов. Страна готова выполнять обязательства, в том числе, по нефтепроводу «Дружба». Однако Киев блокирует эту возможность. Об этом оповестил российский посол в Словакии Сергей Андреев. Он сообщил, что поставки нефти заблокированы украинскими властями. При этом именно сейчас страны особенно нуждаются в помощи Москвы.